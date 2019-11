Kern sieht „Rechtfertigungsversuche“ der SPÖ

Vorgänger Kern widerspricht dem nun vehement. Am Tag seiner Rücktrittserklärung habe der Schuldenstand „nach einem umfassenden Sanierungsprogramm“ 10,57 Millionen betragen. „Die entsprechenden Belege lassen sich in der Löwelstraße finden. Alles andere sind Rechtfertigungsversuche“, schreibt er in einem Brief an die Verantwortungsträger der Partei, der nun auch auf seiner Facebook-Seite zu lesen ist.