Am Tag nach dem 33. Frauenmord alleine in diesem Jahr herrscht gespenstische Stille im Stiegenhaus jenes Mehrparteienhauses in Wien-Favoriten, in dem ein Afghane seine Ehefrau und fünffache Mutter erstochen haben soll. Und auch dieser Mordverdächtige war wegen „Gewalt in der Familie“ entgegen erster Informationen bereits polizeibekannt.