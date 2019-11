Nachdem am Donnerstag das Ö1-„Morgenjournal“ berichtet hatte, dass Heinz-Christian Strache Kosten für Einkäufe, Schulgeld für eines seiner Kinder, Nachhilfestunden und sogar für die Reparatur eines Whirlpools seiner Partei verrechnet haben soll, hat sich Donnerstagmittag der über das Ibiza-Video gestolperte ehemalige FPÖ-Chef via Facebook zu Wort gemeldet. Er bestreitet, derartige Kosten seiner Partei, die ihn wohl demnächst ausschließen wird, als Spesen verrechnet zu haben. All dies wurde „nachweislich von mir bezahlt“, er werde von seinem ehemaligen Bodyguard „falsch belastet“.