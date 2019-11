Am Privat-PC konnte es sich allerdings durch seine etwas komplexere Bedienung nie so recht durchsetzen. Laut aktuellen Zahlen des Statistikportals „NetMarketshare“ hat Linux am Desktop einen Marktanteil von 2,07 Prozent. Apples MacOS hat rund zehn, Windows mehr als 87 Prozent Marktanteil.