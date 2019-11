Das Urteil über die gerichtliche Aufkündigung des Mietverhältnisses wurde in dem Zivilverfahren am Mittwoch schriftlich ausgefertigt. Der Salzburger müsse binnen 14 Tagen die Wohnung geräumt der Stadt Salzburg übergeben, so ein Sprecher des Bezirksgerichtes am Donnerstag. Es würden 193 Gästebewertungen auf Airbnb über die Wohnung des 35-Jährigen vorliegen.