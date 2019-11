Gleich zwei Kinder sind Donnerstagfrüh auf ihrem Weg zur Schule verletzt worden. Ein Achtjähriger in Ebenthal ist beim Überqueren der Straße vom Seitenspiegel eines Autos gestreift worden. Eine Elfjährige in St. Paul wurde vom Pkw einer 52-jährigen aus dem Bezirk Wolfsberg angefahren. Sie kam ins LKH Wolfsberg. In beiden Fällen herrschte Regen; keines der Kinder benutzte den Zebrastreifen.