Neuer Monat, neue „Games with Gold“: Im Dezember können sich Xbox-Besitzer auf das rundenbasierte Strategiespiel „Insane Robots“ (1. bis 31. Dezember, Xbox One), die Dino-Park-Simualtion „Jurassic World Evolution“ (16.12.2019 bis 15.1.2020, Xbox One), das Open-World-Adventure „Toy Story 3“ (1. bis 15.12., Xbox 360) sowie das Action-Adventure „Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD“ (16. bis 31.12., Xbox 360) freuen. Mehr dazu im Trailer.