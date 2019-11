Das Internet kann grausam sein. Das muss der Landespolizeidirektor-Stellvertreter der Steiermark, Alexander Gaisch, jetzt erfahren. Er hatte einen jungen Polizisten via Notruf schikaniert, weil dieser seinen Namen nicht kannte - ein gefundenes Fressen für Spaßvögel in den sozialen Medien (das Gespräch können Sie sich oben anhören). #Gaisch wurde zum Twitter-Trend in Österreich.