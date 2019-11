Strache: „Vereinzelte“ private Erledigungen

Strache selbst bestritt am Donnerstagvormittag via Facebook nicht nur die neuen Vorwürfe, sondern auch, über ein persönliches Spesenkonto verfügt zu haben. Vielmehr habe seine Referentin eine Handkassa mit Verrechnungsgeld geführt. „Vereinzelt“ hätten sie oder einer seiner Sicherheitsmänner private Erledigungen für ihn gemacht, in diesen Fällen habe er ihnen den Aufwand aber persönlich ersetzt. Er sieht sich vor allem durch seinen ehemaligen Bodyguard falsch belastet.