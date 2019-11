Zehn Jahre nach der ersten formalen Beschwerde und zwei Jahre nach der Kartellstrafe der EU-Wettbewerbsbehörde gegen Google in Höhe von 2,42 Milliarden Euro verschaffe der US-Konzern weiterhin seinem eigenen Produkt- und Preisvergleichsdienst Google Shopping wettbewerbswidrige Vorteile, indem er diesen ganz oben in den Suchergebnissen platziere und somit die Angebote der Konkurrenz herabstufe, heißt es in einer Mitteilung des Preisvergleichportals Geizhals.at.