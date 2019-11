Wie gelingt es, trotz der Online-Konkurrenz Kunden in die Geschäfte im Einkaufszentrum zu bekommen? Mit dieser Frage beschäftigen sich nicht nur Handelsketten, sondern auch die Betreiber von Einkaufszentren intensiv. „Die klassische Bedarfsdeckung ist out, man braucht ein Familienangebot, ein Gesamtpackage ohne Lücken“, unterstreicht Ernst Kirchmayr vor dem morgigen Rabattspektakel namens Black Friday, der die von ihm geführte PlusCity zu einem Leuchtturm in Sachen Shopping-Erlebnis gemacht hat.