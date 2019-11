Dem Deutschen ist klar, dass seine Mannschaft beim letzten Gruppenspiel in der Salzburger Bullen-Arena nun enorm unter Druck steht. „In der Kabine von Napoli fühlen sie sich offenbar gerade so, als seien sie schon weiter. Und vielleicht sind sie das auch. Hier bei uns denkt jeder: ‘Oh mein Gott, das wird hart.‘ Und es wird auch hart - so viel ist klar“, zeigt er vor dem österreichischen Meister großen Respekt.