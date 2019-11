Irakische Demonstranten haben in der südirakischen Stadt Nadschaf ein iranisches Konsulat gestürmt und das gesamte Gebäude in Brand gesetzt. Die Vertretung sei zuvor evakuiert worden, berichtete die Polizei. Die Behörden hätten nach dem Vorfall am Mittwochabend eine Ausgangssperre verhängt, meldeten staatliche Medien.