Die Rede ist von Ole Gunnar Solskjaer. Er ist der bislang einzige Norweger, der in einer Saison mehr als acht Tore in der Champions League geschossen hat. Ein Rekord, der nur mehr zwei Wochen halten wird. Denn ein Champions-League-Spiel bestreitet Haaland mit Salzburg in dieser Saison bestimmt noch: und zwar am 10. Dezember daheim gegen Liverpool im großen „Finale“ um den Einzug in die K.-o.-Phase.