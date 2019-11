Mit Ketamin werden Erinnerungen an Rauscherfahrung „überschrieben“

Denn durch positive Erlebnisse im Alkoholrausch wird das Belohnungszentrum stimuliert. Wird öfter getrunken, prägen sich diese Erfahrung als Erinnerung ein. Dann reicht der Anblick oder Geruch eines alkoholischen Getränks aus, um ein heftiges Verlangen danach hervorzurufen. Diese Assoziationen sind nur sehr schwer aus dem Gedächtnis zu löschen - doch mit Ketamin gelingt dieses Kunsstück offenbar. „Im Grunde kapert die Droge das Belohnungszentrum im Gehirn, sodass am Ende bestimmte Reize mit der Droge assoziiert werden“, erklärt der Wissenschaftler Ravi Das von dem University College in London. Die gespeicherten Erfahrungen können also offenbar durch den Einsatz von Ketamin „überschrieben“ werden.