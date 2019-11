Sebastian Huber (Neos), Zweiter Landtagspräsident, holte daraufhin zum Rundumschlag aus. Goldbarren und Spesenkonto waren da nur ein Teil, den er den Blauen entgegenschmetterte, was sich diese klarerweise nicht gefallen ließen. Schöppl sieht Hubers Position als Postenschacher, weil diese der SPÖ zugestanden wäre. Das Land hätte 2008 lieber auch in Gold investiert, als in Swaps: „Dann bräuchten wir nicht auch in diesem Budget darüber diskutieren.“ Seit 2013 hat Salzburg den Schuldenstand von 2,2 auf 1,3 Milliarden gesenkt. Eine Anlaufstelle für Budgetfragen wurde beschlossen. Diese forderte die SPÖ schon 2013.