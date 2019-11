Beim Baumarkt Ebster haben schon Vorarbeiten für die Entlastungsstraße, die die Grünen in Zell am See und viele Bewohner bekämpfen, begonnen: Weil es sich um sumpfigen Boden handelt, muss aufgeschüttet werden. Anrainer wehren sich gegen die Straße, die den Ortsteil abschneide. Der Baumarkt erweitert nach einem Grundtausch. Das Land will im März mit dem Bau starten.