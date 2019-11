Meister Red Bull Salzburg möchte am Mittwoch (21 Uhr, im LIVETICKER auf sportkrone.at) in Genk zumindest den Verbleib im Europacup fixeren. Für Erling Haaland, Salzburgs Toptorjäger aus Norwegen, geht es aber auch darum, sich an Bayern-Superstar Robert Lewandowski heranzupirschen.