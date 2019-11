Innenstadt wird belebt

Und die Bäume? „Wir haben viele Parks, naturnahe Bäche mit Bäumen und Auland in unmittelbarer Nähe“, betont Mair (26). Wahrzeichen des Stadtplatzes ist eine Rotbuche. Für die Zukunft gibt es ebenfalls Pläne in der Nibelungenstadt, im neuen Jahr startet das „Impulsprogramm 2020“. Einige neue Firmengebäude sind derzeit in Bau. Viele Dienstleistungsunternehmen sowie Ärzte und Rechtsanwälte sind in der Innenstadt niedergelassen. Damit das so bleibt, oder sogar noch besser wird, soll ein Leerflächenmanagement in Gang kommen. Und es wird ein Gründungswettbewerb, der sich an junge Unternehmen (Start-ups) richtet, durchgeführt.