In Salzburg seien nach dem Anschluss über 20 bekannte Künstler in die NSDAP aufgenommen worden. „Damals wurden Prominente in die Partei genommen und dabei betont, sie hätten illegale Verdienste. Bei mehreren Fällen hat sich später jedoch gezeigt, dass das aus Gefälligkeit passiert ist“, so Kramml. Eine „Reinwaschung“ Schmids sei diese Erkenntnis jedoch nicht. Nach dem Anschluss hätten die meisten Künstler mit Unterstützung des NS-Regimes fest an ihrer Karriere geschoben.