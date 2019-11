„Armut ist oft erst auf den zweiten Blick sichtbar. Existenzsorgen und Nöte spielen sich meistens hinter verschlossenen Türen ab“, erklärt RK OÖ-Präsident Walter Aichinger. Rund 153.000 Menschen gelten laut aktueller Statistik in Oberösterreich als armutsgefährdet. Gerade in der Weihnachtszeit müssen diese Menschen jeden Cent noch einmal umdrehen. Das Rote Kreuz will Abhilfe leisten. Am 7. Dezember stehen deswegen freiwillige Mitarbeiter vor diversen Lebensmittelmärkten und sammeln bei der Aktion „Kauf ein Stück mehr!“ für den guten Zweck. Begehrt sind Seifen, Shampoos, Salz und Mehl.