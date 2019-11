Montag am Abend kam es in einem Seniorenheim in Leibnitz zu einem Brand, ausgelöst durch einen Kurzschluss an einer Zeitschaltuhr, die eine elektrische Weihnachtsbeleuchtung steuerte. Ein 57-jähriger Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung. Dass nicht mehr passiert ist, lag auch daran, dass eine Brandmeldeanlage Alarm schlug. Rauchmelder sind ohnehin das A und O in Häusern und Wohnungen, weshalb die Feuerwehr in der Vorweihnachtszeit einmal mehr appelliert, sich diese „kleinen Lebensretter“ anzuschaffen.