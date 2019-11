Erst am Montag wurde, wie berichtet, ein Oberösterreicher auf einem marokkanischen Flughafen mit vier Kilogramm Haschisch im Gepäck erwischt, nun sitzt der nächste Landsmann in Haft - und zwar in Indien. Der 32-jährige Salzburger Michael N. geriet im für seine Partys berühmten Goa in eine Polizeikontrolle. Mit dabei: Kokain und Haschisch.