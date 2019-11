Kein Einzelfall

In Tirol kam es zuletzt immer wieder zu Fällen von Wilderei - etwa in Tarrenz, wo ein Wildschütz einen Hirsch erlegte. Wie berichtet, setzten zwei Jagdpächter und der Bezirksjägerverband daraufhin sogar eine Belohnung in Höhe von 15.000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Täters führen.