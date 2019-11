Mit Autobahnsperren gedroht

Nun werden schwere Geschütze aufgefahren: Bis zur Gemeinderatswahl am 22. März soll der Druck - insbesondere auf die SPÖ - erhöht werden. Angedacht sind eine Demonstration vor der Grazer Burg, aber auch Straßensperren, etwa rund um den Nachtslalom in Schladming. Fölsner schreibt auch Briefe an nicht-steirische SPÖ-Granden wie Peter Kaiser (Kärnten) und Hans Peter Doskozil (Bgld.).