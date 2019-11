Konflikte zwischen Obdachlosen und Passanten

62.522 Interventionen haben die mobilen Teams von „sam“, „help U“ und „streetwork“ im vergangenen Jahr geleistet. Dabei haben sie 139 Orte in ganz Wien besucht und Kontakt mit 85.236 Menschen im öffentlichen Raum aufgenommen. „Der öffentliche Raum ist nicht überall zweckgewidmet“, erklärt Elisabeth Odelga im City4U-Interview, die die „sam“ und „helpU“-Teams leitet. „Jeder Mensch darf am Hauptbahnhof sein. Jedoch können sich die Bedürfnisse der verschiedenen Gruppen in die Quere kommen.“ Manche Passanten fühlen sich zum Beispiel vom Aufenthalt von obdachlosen oder alkoholkranken Gruppen unangenehm berührt, bedrängt oder gestört. Bei vielen entsteht der Wunsch, dass diesen Personen geholfen wird. „sam“, das für „sozial - sicher - aktiv - mobil“ steht, bietet professionelle Hilfe für diese marginalisierte Menschen im öffentlichen Raum und unterstützt gleichzeitig die Bewohner und Anrainer in der Umgebung. Eines der Ziele ist auch, obdachlose und kranke Personen zu erreichen und sie ins Sozialsystem zu integrieren.