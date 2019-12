Am 10. Dezember können sich dann auch PC-Gamer im „Minecraft“-Verschnitt „Dragon Quest Builders 2“ austoben und neben einem Vier-Spieler-Koop unter anderem von Neuerungen profitieren wie der Möglichkeit, zu fliegen und zu tauchen. Eine komplett neue Art von Rhythmus-Spiel zu Ehren des 2018 verstorbenen schwedischen DJs und Musikproduzenten Tim Bergling alias Avicii verspricht indes „Avicii Invector“, das zeitgleich für PC (via Steam), PS4 und Xbox One erscheint. Mit „MechWarrior 5: Mercenaries“ erscheint zudem der neueste Ableger des populären Robo-Kampfsspiels für den PC (via Epic Store), in dem bis zu vier Spieler gemeinsam die Kampagne in Angriff nehmen können.