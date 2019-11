Die schwungvolle Hommage „Thank you, Frank Sinatra, Merci Udo Jürgens!“ findet am 12. Dezember in der Wiener Stadthalle F statt. Bei uns bekommen Sie die Karten für kurze Zeit um sensationelle 25 Prozent ermäßigt - unter www.ticketkrone.at (bitte im Warenkorb KRONEDEAL als Aktionscode unbedingt eingeben).