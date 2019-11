„Schade, dass wir in den Alpen eine Herren-Abfahrt mit nur 1:20 Minuten Länge fahren“, bedauert der Gewinner von sechs Weltcuprennen. In Korea, wo die Berge nur 500 Meter hoch seien, habe man längere Abfahrten, zeigte Innerhofer Unverständnis. „Hier auf der Tofana kommen wir bei eckiger Kurssetzung gerade mal auf 1:24 Minuten“, so Innerhofer. „Oben ist es flach bis leicht, dann 20 Sekunden steil, danach bretteleben.“