Er sei alleine dafür verantwortlich, hielt Enrique im Rahmen einer Pressekonferenz fest. „Er hat mich zu Hause besucht und gesagt, er will die Mannschaft zur EM 2020 führen und danach gerne wieder als mein Assistent arbeiten“, berichtete er. Er könne die Ambitionen von Moreno verstehen, „aber für mich ist das illoyal. Ich würde so etwas nie tun, und ich will niemanden mit solchen Charakterzügen in meinem Stab haben.“