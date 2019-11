Eine aufmerksame Nachbarin hat einer 80-jährigen Grazerin vermutlich das Leben gerettet: Die Frau hatte vor der Wohnungstür der Pensionistin mehrere Zeitungen bemerkt. Sie dachte an einen Unfall und rief die Polizei. Die gelangte mit einer Drehleiter der Berufsfeuerwehr Graz hinauf in den 14. Stock und bohrte die Balkontür auf. Dann fanden die Einsatzkräfte die hilflos am Boden liegende Seniorin.