Tier nordöstlich der Stadt Jakutsk gefunden

Gefunden haben die Forscher „Dogor“ im Sommer 2018 in einem Stück gefrorenen Bodens in der Nähe des Flusses Indigirka nordöstlich von Jakutsk, der kältesten Großstadt der Welt. Der Welpe wurde „Dogor“ getauft - was in der lokalen Sprache der Jakuten Freund bedeutet. Der Name drücke aber auch die Unsicherheit aus, ob es sich um einen Hund oder einen Wolf handelt, sagt Sergey Fedorov von der North-Eastern Federal University.