Die Familie ermordet, das Haus niedergebrannt und das Land vom römischen Imperium beschlagnahmt, verschlägt es einen einfachen Mann auf der Suche nach seinem Schicksal im ab sofort für PC (via Steam), PS4, Xbox One und Switch erhältlichen Beat’em Up „Story of a Gladiator“ in die Arena, wo er sich menschlichen und tierischen Gegnern zu stellen hat. Wir zeigen den Launch-Trailer.