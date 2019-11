Huawei hatte im Zuge einer Charmeoffensive nach Spionagevorwürfen der USA im Frühjahr angekündigt, in Wien im Sommer den ersten Smartphone-Flagship-Store außerhalb Chinas eröffnen zu wollen. Geplant waren „Showrooms, Experience Zones und Studios“, in denen man die Huawei-Welt präsentieren und potenziellen Kunden die Möglichkeit geben wollte, sie auszuprobieren. Rund 30 Mitarbeiter sollten dafür in dem Geschäft als Berater bereitstehen.