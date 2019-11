Hanf-Punsch auf Christkindlmärkten im Trend

Alm Advent und Bussiplatz

Abseits vom Herzerlbaum wurde dieses Jahr auch erstmals ein Bussiplatz beim Rathausplatz eingerichtet. Liebespaare sollen hier in der Adventzeit Liebesschwüre austauschen können. Ganz neu ist der Alm Advent, ein weihnachtliches Adventdorf in Wien. Hier kann man in diversen Stubn und Hütten - bis zum 1. Jänner 2020 - Gastro-Angebote genießen, ohne zu frieren.