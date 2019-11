Wie berichtet, will die SPÖ neben der am Dienstag verlautbarten Kündigung von mehr als einem Viertel des Personals auch bei den Beraterverträgen ansetzen. So soll etwa der Kontrakt mit Ex-Kanzlersprecher Nedeljko Bilalic mit Ende kommenden Jahres auslaufen und deutlich billiger werden. Statt 24.000 Euro im Monat würden 2020 „nur“ 8000 Euro ausbezahlt, hieß es - bei entsprechend geringerem Arbeitsaufwand. Ebenfalls auslaufen soll der Beratervertrag mit der Leykam, deren Vorstand der frühere SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher ist.