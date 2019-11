Die drei Tatverdächtigen - allesamt Serben - wurden in der Folge observiert und schlussendlich bei einem Einbruch in der Effingergasse auf frischer Tat ertappt, so Polizeisprecherin Irina Steirer am Mittwoch. Für den 48-Jährigen und seine beiden Mittäter im Alter von 28 und 30 Jahren klickten daraufhin die Handschellen. Insgesamt können dem Trio sechs Einbrüche in westlichen Bezirken Wiens seit April nachgewiesen werden, hieß es. „Der Gesamtschaden beträgt über 30.000 Euro“, so Steirer.