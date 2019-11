Gudenus bestätigt Fund, kommentiert ihn aber nicht

Mit dem „Zufallsfund“ konfrontiert, meinte Gudenus gegenüber dem Portal: „Ich kommentiere keine Zufallsfunde in Form von irgendwelchen Rückständen in einem Haufen vieler fremder Visitenkarten.“ Justizminister Clemens Jabloner schrieb in einer schriftlichen Anfrage der NEOS wenige Tage nach der Hausdurchsuchung, dass das „Vorliegen eines Anfangsverdachts“ überprüft werde.