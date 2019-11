Die Überwachung am Arbeitsplatz in Kombination mit den verstörenden Inhalten hält nicht jeder aus - auch, wenn man in Hamburg bemüht ist, den Mitarbeitern psychologische Betreuung zukommen zu lassen. Wer etwas sehe, was ihn nachhaltig verstöre, könne sich in Ruheräume zurückziehen oder nach Hause gehen. Wer einen brauche, bekomme einen Termin beim Psychologen. „Das funktioniert relativ gut“, sagt der „c’t“-Informant.