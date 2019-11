Roy (Ian McKellen) lernt die Witwe Betty (Helen Mirren) über das Internet kennen und lullt die wohlhabende Akademikerin mit Esprit, Komplimenten und dem Versprechen absoluter Ehrlichkeit ihr gegenüber ein. In Wirklichkeit ist der professionelle Hochstapler in „The Good Liar - das alte Böse“ (ab 29.11. im Kino) hinter ihrem Vermögen her. Nicht, dass er es nötig hätte, doch Roy liebt einfach die Kunst der Täuschung, wenn das Adrenalin seinen Körper flutet. Die Gunst scheint auf seiner Seite. Rechtzeitig zum Kinostart des Katz-und-Maus-Spiels verlost krone.at Tickets und Shirts!