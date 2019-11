In Zeiten einer älter werdenden Gesellschaft sei dies ein schwerwiegendes Versäumnis. Die strukturelle Zusammenlegung von Kliniken und Pflegeheimen in einer Holding (die „Krone“ berichtete) ersetzt aber eine Akutgeriatrie in Spitälern nicht, sagt Kollermann: „Unsere modernen Kliniken sind nicht auf die Bedürfnisse älterer Patienten ausgerichtet.“