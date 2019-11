Café-Besuch mit bösen Folgen: Während eine 64-Jährige in Schwechat mit ihrer Mutter (90) gemütlich bei einem Stück Kuchen saß, bediente sich ein Krimineller in ihrer Handtasche und stahl die Bankomatkarten beider Frauen. Damit hob der Unbekannte dann auch gleich fleißig ab. Bis die Opfer den Diebstahl nach einer Stunde bemerkt hatten und die Karten sperren ließen, fehlten bereits 1700 Euro von den Konten der Frauen! Die Ermittlungen laufen auch nach einem ähnlichen Fall in Klosterneuburg. Hier liegt der besagte Diebstahl zwar schon etwas zurück, die Staatsanwaltschaft veröffentlichte aber erst jetzt die Fahndungsfotos vom Coup am 27. Juni. Ein Bild des mutmaßlichen Kriminellen finden Sie in unserer heutigen Niederösterreich-Krone auf Seite 20.