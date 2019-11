Nach seinem kryptischen Posting ist das Trikot-Rästel nun gelöst: Schwedens Star Zlatan Ibrahimovic hat sich beim Stockholmer Erstliga-Klub Hammarby IF eingekauft! Der 38-Jährige übernehme vom US-Konzern Anschutz Entertainment Group (AEG) die Hälfte der Anteile am Unternehmen AEG Sweden, was mit sich bringe, dass er Anteilseigner an Hammarbys Fußballsparte werde, teilte der Verein am Mittwoch mit.