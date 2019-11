Erschütterungen über Hunderte Kilometer zu spüren

Das Epizentrum des schwersten Erdbebens seit Jahrzehnten in dem Balkanland lag zehn Kilometer nördlich von Durres und 30 Kilometer westlich der Hauptstadt Tirana. Das Zentrum wurde in zehn Kilometern Tiefe im Adriatischen Meer lokalisiert. Menschen liefen in Panik auf die Straße. Die Erschütterung war weithin in der Region zu spüren, so etwa in Nordwestgriechenland, Serbien und in Teilen Süditaliens.