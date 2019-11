Die Malware kursiert derzeit insbesondere in öffentlichen Einrichtungen - etwa einer Universität in Belgien und einem Krankenhaus in Frankreich. Die Wahl der Ziele dürfte dabei nicht zufällig erfolgen: Cyberkriminelle wissen, dass sie dort, wo hochsensible Daten verschlüsselt werden, maximalen Druck mit ihrem Erpresser-Trojaner ausüben und hohe Beträge verlangen können.