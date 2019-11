Bewaffneter Überfall auf eine Trafik am Dienstag in der Stadt Salzburg: Zwei Unbekannte stürmten mit jeweils einer Waffe in Händen in das videoüberwachte Geschäft im Stadtteil Maxglan und bedrohten die anwesende Angestellte. Mit Bargeld ergriff das Duo die Flucht. Eine Fahndung verlief bislang negativ.