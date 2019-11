Roland Düringer sitzt „Auf dem roten Stuhl“

Am 8. Dezember wird sich Roland Düringer im Stadtsaal in der Mariahilfer Straße auf dem roten Stuhl den Fragen von Bernhard Egger stellen. In der ersten Hälfte der Matinee spricht Bernhard mit dem Schauspieler und Kabarettisten über die Höhen und Tiefen seiner bunten Laufbahn. Ist die Zeit mit ‘Kugerl‘, langen Bärten und Leben im Wald vorbei? Fragen über Fragen. In der zweiten Hälfte der Matinee wird mit dem Talkgast musiziert.