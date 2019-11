Feueralarm am späten Dienstagnachmittag im Tiroler Außerfern! Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet in Lechaschau ein Wäschetrockner in Brand. Der 62-jährige Bewohner konnte das Feuer großteils selbst löschen - die alarmierten Florianijünger erledigten schließlich den Rest…