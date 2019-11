Freundschaft

Gut für die Bullen, dass sich die 19-Jährigen, die mit 50 Millionen Euro Marktwert zusammen teurer als Altach, Hartberg, Mattersburg, Wattens und St. Pölten sind, in Salzburg pudelwohl fühlen. Was auch mit ihrer Freundschaft zu tun hat: „Als Erling nach Salzburg gekommen ist, kannte er nur Freddy Gulbrandsen. Ich habe ihm geholfen. Wir sind essen gegangen, haben die Stadt angesehen. Und ich habe ihm gezeigt, wie man sich die Haare macht“, lacht Integrator Dominik beim Gedanken an Haalands strohblonde Wikinger-Mähne, mit der er 2018 in Salzburg gelandet ist.