Mystisch-bildgewaltiger Nervenkrieg zwischen einem furzenden Willem Dafoe und einem masturbierenden Robert Pattinson in Schwarz-Weiß: Ein entlegener Leuchtturm-Außenposten an der Küste Neuenglands wird in „Der Leuchtturm“ (ab 28.11. im Kino) unter der Regie von Robert Eggers („The Witch“) zum bedrückenden Schauplatz eines Duells zweier Männer am Rande des Wahnsinns. Die Auseinandersetzung der beiden Leuchtturmwärter stellt ohne Zweifel einen beeindruckenden Höhepunkt in den Karrieren beider Schauspieler da. Ein Film mit derart starker Sogwirkung, dass er die Zuseher mit in den Abgrund zu reißen droht ...